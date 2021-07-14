الأمطار تغرق شوارع بافاريا الألمانية

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت السلطات في منطقة هوف بولاية بافاريا الألمانية حالة الكارثة الطبيعية بسبب العواصف الرعدية القوية والأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع والأقبية.

وذكر مسؤولو الصليب الأحمر في ولاية بافاريا أن خدمات الطوارئ ليس في استطاعتها الرد على جميع الاتصالات، وذلك لأن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يتصلون هاتفياً طلبا للمساعدة، ومع ذلك، قالوا إن المنقذين سيستجيبون حتى لو تطلب الأمر الانتظار.

وأكدت إدارة شرطة منطقة هوف وقوع الكارثة، لكنها أشارت إلى أن المشاكل الرئيسية في الوقت الراهن تتعلق بغرق الشوارع والأقبية بالمياه.

وأضافت أنه جرى إغلاق أحد الطرق السريعة نظرا لجريان المياه فيه كالسيل.

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