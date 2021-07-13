انهيار رافعة بناء وسقوط قتلى في كندا.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الشرطة الكندية مقتل عدد من الأشخاص بعد انهيار رافعة في موقع بناء في وسط مدينة كيلونا بمقاطعة كولومبيا البريطانية بأقصى غرب كندا، وتم إخلاء سكان المنطقة حتى إشعار آخر مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

وذكر المواقع الإلكتروني لقناة "سي بي سي كندا" أن الرافعة سقطت على منزل ومبنى مجاور لموقع البناء.

وفور سقوط الرافعة تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى الموقع وإخلاء المباني المحيطة، وقالت خدمات الطوارئ الصحية إنها ليس لديها حصر في الوقت الحالي بعدد الأشخاص المتوفين والمصابين.

وقال متحدث باسم شركة التطوير في بيان: "تعرب ميشن جروب عن أعمق تعاطفها مع أسر المتضررين من هذه المأساة. لقد أنشأنا خدمات دعم لمساعدة المحتاجين".

وأقامت الشرطة سياجاً من أربعة مربعات وأخلت المنطقة المحيطة بشارع سانت بول وشارع دويل وشارع بيرترام وشارع برنارد، وطلبت من السكان والسائقين الابتعاد عن مكان الحادث، كما تم حظر الطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار في المنطقة لحين الانتهاء من التحقيقات.

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