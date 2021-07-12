أحدها افترس الآخر.. ضبط 14 ثعباناً خطيراً في منزل بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت متحدثة باسم مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا العثور على 14 ثعباناً ساماً وخطيراً داخل مسكن بولاية براندنبورج مطلع الأسبوع الجاري.

وقامت قوات تابعة لمكتب النظام في المدينة بضبط الثعابين بدعم من قوات الإطفاء ومشاركة خبير الزواحف ماركو هافنبرج الذي نقل الثعابين إلى مركز إنقاذ تابع له للحيوانات الغريبة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هافنبرج إن مكان تربية هذه الحيوانات داخل المسكن لم يكن مغلقا كما لم يكن مكتوبا عليه، مشيرا إلى أنه كان لابد من حفظ هذه الحيوانات حتى لا يتم تعريض آخرين للخطر.

وتحدث هافنبرج عن تكرار حدوث مواقف خطيرة أثناء نقل الحيوانات وقال إن مالك الحيوانات رفض السماح له بالوصول إلى الثعابين وإنه أخرجها بنفسه.

وتابع أن بعض الحيوانات هربت وأن أحد الثعابين عض أصبع المالك مرتين. وقال إن المالك كان يبدو في حالة صحية سيئة.

واستطرد هافنبرج قائلا إن مربي الحيوانات أظهر له قائمة تضم 16 ثعباناً، مشيرا إلى أن عدد الثعابين التي تم العثور عليها هو 14 فقط، وقد برر مالك الحيوانات هذا النقص بأن أحد الثعابين نفق فيما افترس ثعبان ثعبانا آخر.

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