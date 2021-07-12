القبض على 6 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في السعودية

المصدر: القصيم - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم 6 مواطنين سعوديين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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