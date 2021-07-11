أمطار غزيرة في سويسرا والعاصمة برن تنشر سدودا عائمة

المصدر: جنيف - أ ف ب

هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات.

وهذه الأمطار غزيرة بشكل خاص في وسط سويسرا كما في برن حيث اقترب مستوى المياه في النهر الذي يمتد على طول المدينة من حدود الفيضان.

وتستعد العاصمة للأسوأ وأقامت سدودا عائمة في بعض الأحياء.

والوضع متوتر في المنطقة المحيطة بنهر الراين. وأفادت قناة «ار تي اس» السويسرية أنه تم إغلاق النهر أمام الملاحة في منطقة بازل ويمنع السير على ضفافه في بعض الأماكن.

وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع كما في تون حيث تحاول السلطات ضبط ارتفاعها.

وفي وسط سويسرا كان لا بد من إجلاء السكان وشمل ذلك مخيما للكشافة. وتأثرت طرق وسكك حديد.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أنه في منطقة أوبيريكنباخ دفنت الانهيارات الأرضية العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة ولم تعد قابلة للاستخدام.

وبدا نهار الأحد مشمسًا جدا لكن يتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية مرة أخرى اعتبارا من الاثنين في المرتفعات أولا ثم في جميع أنحاء البلاد مساء.

وتوقع معهد الأرصاد الجوية السويسري عواصف رعدية شديدة وهطول أمطار غزيرة.

وقال المعهد إن كميات الأمطار التي هطلت على سويسرا لثلاثة أيام، كبيرة لدرجة أصبحت حتى السبت تكفي لملء بحيرتي نوشاتيل ولوسرن وكذلك نصف بحيرة زوريخ، وهي بحيرات سويسرية كبيرة.

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