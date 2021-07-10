انفجار سيارة ملغومة في الصومال وسقوط قتلى

المصدر: مقديشو - رويترز

قال شاهد لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت موكبا حكوميا انفجرت عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية اليوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة "الشباب" الإرهابية، كثيرا ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.

وقال حسن سيد علي وهو سائق سيارة أجرة لرويترز في موقع الانفجار عند تقاطع بنادر في مقديشو: "رأيت ثماني جثث في مكان الحادث بينهم امرأة".

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