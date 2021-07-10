اختل توازنه ومات.. مصرع لص أثناء قيامه بالسرقة في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية المصرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب بإحدى المدارس بمدينة الخصوص، حيث تبين أنها لشخص حاول سرقة كمية من الحديد من سطح أحد العقارات الملاصقة للمدرسة، وأثناء السرقة اختل توازنه، وسقط في فناء المدرسة ولقي مصرعه على الفور.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن المعاينة والفحص أسفرا عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفي وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق، بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخرسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء نزعه أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ولقى مصرعه.

وبمعاينة سطح العقار عثرت السلطات المصرية على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخرسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقي المتوفي وتبين أنهم 3 أشخاص، وجرى ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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