السيسي يتجول بدارجة هوائية في كورنيش مدينة العلمين الجديدة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة وهو يتجول بدراجة هوائية، في كورنيش مدينة العلمين الجديدة ، وسط عدد من المواطنين.

وظهر الرئيس المصري في مقطع الفيديو الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه في مدينة العلمين الجديدة وهو يحيي عددا من المواطنين في المنطقة.

واُلتقط مقطع فيديو للرئيس وهو يقود دراجته الهوائية مع حرسه الخاص على دراجات هوائية، بينما لوح برد التحية لبعض المواطنين الذين تجمعوا على جنبي المسار لتحية قائلا: «السلام عليكم».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news