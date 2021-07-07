إجمالي إصابات كورونا حول العالم يصل إلى 184.6 مليوناً
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 184.6 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.26 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 184 مليونا و 614 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 993 ألف حالة.
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