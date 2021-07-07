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    العاصفة المدارية إلسا تشتد في طريقها إلى فلوريدا

    المصدر:
    • فلوريدا - رويترز
    التاريخ:

    اكتسبت العاصفة المدارية إلسا قوة فوق خليج المكسيك الثلاثاء مغرقة أرخبيل جزر فلوريدا كيز وقد تصل إلى إعصار وهي تتجه شمالا بمحاذاة ساحل الخليج في فلوريدا صباح الأربعاء.

    وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحذير  الثلاثاء إن مركز العاصفة إلسا يقع على بعد 180 ميلا جنوبي تامبا في فلوريدا وإنها تتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة وبلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 70 ميلا في الساعة (110 كيلومترات في الساعة).

    وتتحول العاصفة إلى إعصار عندما تصل سرعة الرياح 74 ميلا في الساعة.

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