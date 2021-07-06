إخلاء طائرة تابعة لطيران الخليج في الكويت بعد "حادث عارض" أثناء هبوطها

المصدر: رويترز

أخلى ركاب وطاقم رحلة تابعة لشركة طيران الخليج قادمة من البحرين الطائرة في مطار الكويت الدولي اليوم الاثنين بعد ما وصفه الشركة "بالحادث العارض" أثناء الهبوط.

وقالت الشركة على تويتر "تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار".

وأضافت "نعمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

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