السعودية: غرامة 10 آلاف ريال لدخول الحرم والمشاعر المقدسة بلا تصريح

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أنه سيتم فرض مخالفة مالية على كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة دون تصريح.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن الغرامة المالية تبلغ 10 آلاف ريال، وستفرض على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أضاف أن تلك الغرامة جاءت وفقا للأحكام والعقوبات الخاصة بالمخالفين، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للحد من انتشار الفيروس خلال موسم الحج هذا العام.

يشار إلى أن المناطق التي تحتاج إلى تصريح، تضم المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات). فيما سيبدأ العمل بهذا الإجراء من اليوم وحتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

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