تصرف غير لائق من جونسون مع ميركل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

في خطوة غير لائقة، اجتماعيا أو بروتوكوليا، اقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مغادرة قاعة الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبلها مما دفعها للسير خلفه مباشرة

وعرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يظهر تصرف رئيس الوزراء البريطاني، بشكل غير لائق مع المستشارة الألمانية، خلال زيارتها الأخيرة إلى لندن.

وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غادر رئيس الوزراء البريطاني القاعة حيث عقد الزعيمان مؤتمرًا صحافيًا، قبل خروج «ميركل» التي سارت خلفه مباشرة.

ولفتت الصفحة التي نشرت المقطع عبر «تويتر» إلى أن القنوات الإخبارية الألمانية ذكرت كيف كان جونسون «غير مهذب»، و«غير بريطاني»، لأنه لم يسمح لميركل بمغادرة القاعة أولا، بالنظر إلى تقاليد بريطانيا العريقة في احترام البروتوكولات.

وأضافت الصفحة أن «جونسون تماما مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ليس لديه أخلاق»، في إشارة إلى رفض ترامب مصافحة ميركل خلال لقائهما في البيت الأبيض عام 2017.



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