مع ظهور مرض خطر وغامض.. أستراليا تقرر منع خروج القطط إلى الشوارع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر مجلس في أستراليا حظر تجول على القطط لمدة 24 ساعة في محاولة لحماية الحياة البرية، تزامنا مع ظهور مرض خطر وغامض.

وواجهت تلك الخطوة المثيرة للجدل من مجلس مدينة نوكس في ملبورن بـ أستراليا انتقادات من قبل بعض السكان المحليين الذين يعتقدون أن القاعدة غير عادلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبموجب اللوائح التي تدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر سيضطر أصحاب الحيوانات الأليفة في مدينة نوكس بـ أستراليا إلى إبقاء قططهم في المنزل طوال اليوم.

ينص التشريع على أنه يجب الاحتفاظ بالقطط في الممتلكات أو المرآب أو السقيفة ولا يُسمح لها بالدخول إلا إلى الفناء إذا كان هناك سياج مقاوم للقطط.

سيتم منع القطط من التعدي على ممتلكات الآخرين وسيتجول الحراس لالتقاط أي سلالات متجولة من القطط يجدونها في المدينة.

يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يخالفون القواعد أن يتعرضوا لغرامات باهظة أو إجراءات قضائية، وقال المجلس إنه تم إدخال القاعدة لحماية كل من القطط والحياة البرية المحلية.

ينص موقع المجلس على الإنترنت على ما يلي: "لا يزال بإمكان القطط الخروج من المنزل طالما بقيت في ممتلكاتك".

وقالت ليزا كوبر ، عمدة مجلس مدينة نوكس: "مثلها مثل قواعد الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى ، لن يُسمح للقطط بالتجول بحرية خارج ممتلكات أصحابها".

كما أضافت: "عندما يُسمح للقطط بالتجول ، تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض والإصابة".

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