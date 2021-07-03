بعد شراكة 20 سنة.. وزير بريطاني وزوجته يستعدان للطلاق: سنظل أصدقاء

المصدر: لندن - رويترز

قال متحدث باسم وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، والذي يعد أحد أبرز الوزراء في حكومة بوريس جونسون، اليوم الجمعة إن جوف انفصل عن زوجته سارة فاين وإنهما يستعدان للطلاق بعد زواج دام 20 عاما.

وقال المتحدث، وهو صحافي مشهور "إنه انفصال ودي تماما لم يتدخل فيه أي شخص آخر. لقد ابتعدا عن بعضهما خلال العامين الماضيين لكنهما مازالا صديقين".

وأضاف أنهما "اتفقا على الانفصال وهما الآن في عملية إنهاء إجراءات الطلاق".

وتابع المتحدث "سيواصلان رعاية طفليهما وسيظلان صديقين. تدعو الأسرة الجميع للحفاظ على خصوصيتها في الوقت الراهن ولن تقدم أي معلومات إضافية".

وكان الزوجان البارزان تزوجا في أكتوبر 2001 لكنهما قررا إنهاء علاقتهما وهما «في طور وضع اللمسات الأخيرة على طلاقهما».

وكتبت سارة فاين (54 عاما)، زوجة الوزير البريطاني، وهي صحافية وكاتبة عمود في صحيفتي «ديلي ميل» و«ميل أون صنداي» البريطانيتين، مقالا الأسبوع الماضي شرحت فيه مدى قدرة المناصب على دق إسفين بين الشركاء.

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