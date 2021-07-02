حادث جديد في مصر.. قتيل في اصطدام قطار مع سيارة بمحافظة قنا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار أكسبريس القاهرة - أسوان على منفذ الجزيرية بين المخادمة والجزيرية بمحافظة قنا جنوبي مصر، أقتحمت سيارة نصف نقل المنفذ من الاتجاه المعاكس مما أدى إلى إصطدامها بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار.

وقال مصدر أمني: «تبين وقوع التصادم حينما حاول سائق السيارة العبور فجأة من المنفذ أثناء قدوم القطار، مما نتج عنه وقوع الاصطدام ووفاة سائق السيارة».

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نتج عن الحادث تأخير عدد خمسة قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وطالبت الهيئة قائدى المركبات بضرورة توخى الحذر والإلتزام بتعليمات السكة الحديد والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات.

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