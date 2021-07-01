بالفيديو.. عاطل يهاجم عجوزاً بقسوة لسرقة مصاغها في وضح النهار.. "آسف يا جدتي"

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أقدم عاطل عن العمل في مدينة بيرم الروسية، على مهاجمة سيدة مسنة بقسوة في وضح النهار، ومزق سلسلتها الذهبية من رقبتها، وألقى بها من على مقعد أمام أحد المنازل، ليواصل الهجوم عليها لسرقة مصاغها الذهبي من رقبتها.

كاميرات المراقبة في المنطقة صورت الحادث، وتم التعرف على السارق، وسرعان ما تم القبض على الجاني، والتحقيق معه، حيث قدم اعتذاره للعجوز التي هاجمها وقال "آسف يا جدتي".

وبيرم هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفيدرالي الروسي بيرم كراي. تقع هذه المدينة الروسية في الجزء الأوروبي من روسيا، على سفح سلسلة جبال الأورال، وهي المركز الإداري والثقافي والعلمي والصناعي واللوجستي لإقليم بيرم، وميناء على نهر كاما.

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