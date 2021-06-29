بالفيديو.. رئيس حزب هندي يودع كلبه النافق بأكاليل الزهور وجنازة مهيبة
في واقعة غريبة، قدم رئيس حزب ماهاراشترا نافنيرمان سينا الهندية، راج ثاكيراي، وداعًا نهائيًا لكلبه الأليف المسمى جيمس أمس الثلاثاء بأكاليل الزهور خلال جنازة مهيبة.
جيمس، الذي ينتمي إلى سلالة الكلب الدانماركي العظيم، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس بعد مرض طويل بسبب عمره.
ووفقاً لعدد من المواقع الهندية، تم تنظيم حفل وداع لـ "جيمس"، بحضور قيادات من الحزب ومن أفراد عائلة ثاكيراي.
وانتشر مقطع فيديو مليء بالعواطف يظهر ثاكيراي وهو يقدم تحية تقديره الأخيرة إلى "حبيبه" الكلب جيمس.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा श्वान जेम्सचं निधन, राज ठाकरे भावूक... #जेम्स #mns @mnsadhikrut pic.twitter.com/us2aWL4xAm— Dhananjay Dalvi (@DhananjayDalvi5) June 29, 2021
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