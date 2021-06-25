انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انهار عقار مكون من أربعة أدوار، ومأهول بالسكان، صباح اليوم الجمعة، في منطقة العطارين وسط الإسكندرية، شمالي مصر.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوجود عدد من قاطني العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.

وانتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ، وقوة من قسم شرطة العطارين، ومسؤولي حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.

ويسعى رجال الإنقاذ لإخراج باقي الضحايا من تحت الأنقاض.

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