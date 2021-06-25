بالفيديو.. موظف أمن يطلب من ولي عهد الأردن إظهار هويته

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تفقد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مركزاً لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.

وعند دخول مرافقي الأمير، وكان يتبعهم ولي العهد، لمركز التطعيم قال موظف الأمن: "هوياتكم شباب".

يشار إلى قيام ولي العهد الأردني بتفقد عدد من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البترا.

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