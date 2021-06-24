إعطاء 2.73 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم

المصدر: نيويورك - د ب أ

كشفت البيانات المجمعة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عن إعطاء أكثر من مليارين و 731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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