ملياديرة الصدفة.. أرادت سحب 20 دولارا فوجدت في رصيدها نحور مليار

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، عن نيويورك بوست

عندما قامت الأميركية جوليا يونكوفسكي، من ولاية فلوريدا بسحب 20 دولارا من الصراف الألى اكتشفت أن رصيدها ازداد بصورة مهولة وصلت إلى نحو مليار دولار، ولم تكن قادرة على إعادة هذا المبلغ لأنها لا تستطيع أن تجد شخصا تثق به لتتحدث معه عن هذا الموضوع.

وكانت جوليا قد تحققت من رصيدها قبل سحب المبلغ واكتشفت أنه يبلغ 999.985.855 دولارا وفق ما ذكرته محطة غرب فلوريدا للتلفزة.

وقالت جوليا للمحطة التلفزيونية «لقد شعرت بالرعب. وأنا أعرف أن معظم الناس لو كانوا في مكاني لاعتقدوا أنهم ربحوا اليانصيب، ولكني كنت مرعوبة مما حدث».

وقالت جوليا للمحطة التلفزيونية «أدرك أني قرأت العديد من القصص عن أشخاص أخذوا الأموال التي وجدوها زيادة في حساباتهم ومن ثم اضطروا إلى إعادتها، وأنا لن أقوم بذلك لأن هذه الأموال ليست لي. ولكن الأمر أخافني خاصة أننا في زمن نعاني فيه من القرصنة السبرانية. ولذلك لا أدري ما يجب علي فعله.

ولكن على الرغم من الجهود التي بذلتها حتى الآن، لا تزال هذه المرأة التي وجدت نفسها مليارديرة بصورة مباغتة عاجزة عن حل هذه المشكلة التي تعيشها الآن.

وهي تقول« لم أستطع حتى الآن حل هذه المشكلة وأشعر أني نفسي متورطة نتيجة خطأ في نظام الصراف الآلي ولا أستطيع الوصول إلى الشخص المناسب الذي يمكن أن يقدم لي المساعدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news