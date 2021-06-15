3 إصابات مؤكدة بـ "الفطر الأسود" في سلطنة عُمان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، اكتشاف ثلاث إصابات بـ"الفطر الأسود"، وهي عدوى فطرية تصيب بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأفادت وزارة الصحة العمانية، أن ثلاثة مرضى بكورونا أصيبوا بداء "الفطر المخاطي"، والذي يعرف باسم "الفطر الأسود"، وكان قد انتشر بسرعة بين مصابي الفيروس التاجي في الهند.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية في منشور لها على "تويتر"، بأن المرضى يتلقون العلاج حاليا.

وينتشر داء "الفطر الأسود" عبر الجهاز التنفسي، ويؤدي إلى تآكل هياكل الوجه.

وفي بعض الأحيان، قد يضطر الأطباء إلى استئصال العين جراحيا لمنع وصول العدوى إلى الدماغ.

وقد يتسبب سكر الدم غير المنضبط للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، في خطر أكبر للإصابة بالمرض.

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