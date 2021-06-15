بالفيديو.. كلب مخلص يثير العواطف بعد مرافقة مالكته المريضة ركضاً خلال نقلها الى المستشفى

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لكلب، تبع مالكته المريضة ركضاً خلال نقلها بسيارة إسعاف حتى وصلت إلى المستشفى.

ويظهر الفيديو أن الكلب، وهو من نوع جولدن ريتريفر، حاول على استحياء أن يصعد إلى سيارة الإسعاف ليرافق مالكته المواطنة التركية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بعد أن جذبته مرافقة للمريضة من طوقه ومنعته من الصعود وفقاً للبرتوكولات الصحية، فاضطر إلى الركض خلف سيارة الإسعاف حتى وصولها إلى المستشفى، ليواصل الانتظار في المستشفى حتى تلقي مالكته العلاج، والتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

أثار الفيديو عواطف الكثيرين على السوشيال الميديا، حيث حصد على موقع انستغرام 345 ألف مشاهدة، وعلق بعضهم على أن البشر لا يستحقون الكلاب.

وأعرب البعض عن قلقهم من بشأن هذا الحيوان المخلص، حيث قال أحد المعلقين: "من فضلك أعطه بعض الماء على الأقل."

وعلق آخر: "هذا يجعلني أبكي! هل يمكن لشخص في الواقع أن يحب أي شخص كثيرًا؟؟"، بينما كتب ثالث: " قلبي يذوب".

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