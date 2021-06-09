بالفيديو.. لحظة ابتلاع الأرض سيارة في القدس

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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تداولت حسابات إسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو تظهر لحظات انهيار الأرض وتشكل حفرة كبيرة في موقف سيارات تابع للمركز الطبي "شعاري تسيديك" في القدس.

وأظهرت الفيديوهات ابتلاع الحفرة التي خلفها الانهيار الأرضي إحدى السيارات. وبحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء فقد وصلت سبع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث الذي كان يجرى به حفر أنفاق الدخول الجديدة إلى القدس.

وأشارت التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع أي إصابات، وتم أنقاذ أحد رجال الإطفاء في موقع الحادث قبيل سقوطه في الحفرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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