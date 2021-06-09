بالفيديو.. لحظة ابتلاع الأرض سيارة في القدس

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت حسابات إسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو تظهر لحظات انهيار الأرض وتشكل حفرة كبيرة في موقف سيارات تابع للمركز الطبي "شعاري تسيديك" في القدس.

وأظهرت الفيديوهات ابتلاع الحفرة التي خلفها الانهيار الأرضي إحدى السيارات. وبحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء فقد وصلت سبع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث الذي كان يجرى به حفر أنفاق الدخول الجديدة إلى القدس.

وأشارت التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع أي إصابات، وتم أنقاذ أحد رجال الإطفاء في موقع الحادث قبيل سقوطه في الحفرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

גורם המעורה בטיפול באירוע בשערי צדק: מבדיקה ראשונית של מצלמות האבטחה נראה שאין נפגעים | תיעוד רגע הקריסה@SuleimanMas1 @diklaaharon pic.twitter.com/VeHaCgKyzt — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

הבולען שנפער בשערי צדק - סמוך לחפירת מנהרות הכניסה החדשה לירושלים@SuleimanMas1

(צילום: כבאות והצלה ירושלים) pic.twitter.com/vYRAq4aI37 — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

הבולען בשערי צדק: בזמן שאחד מלוחמי האש הורד אליו באמצעות חבלים, נמשכו הקריסות ונשקפה סכנה לחייו. הוא חולץ ברגע האחרון@SuleimanMas1 pic.twitter.com/AxUqfA4xP5 — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news