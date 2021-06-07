بالفيديو.. حادث مروع لسيارة مسرعة تقذف شخصين في الهواء

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

نشرت وسائل الإعلام الروسية مقاطع فيديو لحادث مروري خطير وقع في الليلة السابقة في منطقة بريمورسكي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

ويُظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا فيديو في سيارة آخر سائق كان شاهد عيان الحادث، أن حافلة ركاب صغيرة كانت متوقفة في المسار الأيمن للسماح للمشاة الذين كانوا على وشك عبور الطريق في معبر للمشاة.

وفشل سائق السيارة "لادا كالينا" الذي كان يقود سيارته بعد ذلك في تقييم موقف الطريق وحاول تجاوز السيارة المتوقفة على الجانب الأيسر.

نتيجة لهذه المناورة، صدمت السيارة شخصين لدى وصولهما إلى منتصف الطريق.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية الروسية، أصيب الرجل البالغ من العمر 31 عامًا ورفيقه البالغ من العمر 40 عامًا بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى.

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