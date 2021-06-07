السعودية تكشف موعد إعلان العدد الرسمي لحجاج هذا العام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية موعد إعلان العدد الرسمي لحجاج هذا العام.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، خلال مشاركته في برنامج "يا هلا، المذاع على فضائية "روتانا خليجية" إنه "لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي عدد رسمي لحجاج هذا العام".

​وأوضح مشاط أنه "سيتم إعلان الاعداد بشكل رسمي بعد الانتهاء من خطط التنظيم".

وأشار مشاط إلى أن "هناك فارق بين الأعداد التي تنطبق عليها الشروط والتنظيمات الأمنية، وبين الطاقة الاستيعابية".

وأكد على أن "المملكة، عبر السنين الماضية، استوعبت الملايين في موسم الحج، لكن الظروف الحالية مختلفة تمامًا".

وتابع: "تحكمنا الطاقة التشغيلية لكل منطقة من مناطق الاتصال بداية من الوصول عبر المنافذ انتهاء بالمغادرة".

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