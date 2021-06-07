مقتل 33 شخصاً على الأقل جراء اصطدام قطارين جنوبي باكستان

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

قتل 33 شخصا على الأقل وأصيب عدد آخر جراء إصطدام قطارين جنوبي باكستان اليوم الاثنين.

وقال وزير السكك الحديدية أعظم سواتي إن الحادث وقع في إقليم السند جنوبي البلاد عندما خرج قطار عن مساره واصطدم وجها لوجه بقطار أخر.

وأوضح سواتي أن عمليات الانقاذ لانتشال جثث الموتى والأشخاص المصابين من الحطام لا تزال جارية.

وقال أحد رجال الإنقاذ يدعى أمجد علي إن ما بين 20 إلى 30 شخصا مازالوا عالقين.

وأصيب في الحادث 50 شخصا على الأقل وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات بمدينة جوتكي، مكان وقوع الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات أمر شائع في باكستان حيث أنه نادرا ما يجري تحديث قضبان السكك الحديدية التي وضعها المستعمرون البريطانيون لشبة القارة الهندية منذ نحو قرن مضى. للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news