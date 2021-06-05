من هي أليفة رفعت التي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلادها؟

المصدر: خالد محمود - القاهرة

فاجأ موقع "غوغل" المصريين اليوم السبت بالاحتفال بكاتبة وأديبة لا يعرفها الكثيرون، وانحسرت شهرتها لدى الدوائر النسائية ولدى بعض المتخصصين، وهي أليفة رفعت التي كتبت أعمالها الأدبية باللغة الإنجليزية، واقتحمت بجرأة مساحات مسكوت عنها في الكتابة، وهي التعبير عن مشاعر المراهقات.

ولدت فاطمة عبدالله رفعت، والتي عرفت باسم أليفة رفعت في 5 يونيو 1930، وكان والدها يعمل كمهندس معماري، ووالدتها ربة منزل، التحقت بمدرسة مصر الجديدة الابتدائية عام 1946، وكتبت أول قصة في سن التاسعة عن القرية التي تمضي أسرتها فيها الإجازة الصيفية، وعارضت أسرتها إلتحاقها بكلية الفنون الجميلة، وتزوجت ابن عمها ضابط الشرطة وأنجبت منه ثلاثة أولاد.

لم تعرف بعض كتبات رفعت طريقها إلى العربية حين ظهورها، حيث كتبت بالإنجليزية وترجمت أعمالها إلى الألمانية والهولندية والفرنسية والسويدية، وعرفت بكتابات الروايات والقصص القصيرة. كما زارت في حياتها العديد من الدول العربية والأجنبية، ومن أبرز أعمالها "من يكون الرجل"، و"حواء تعود لآدم"، ورحلت عام 1669.

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