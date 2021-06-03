بسبب خطأ في تطبيق الهاتف.. روسي يسرق 95 مليون روبل من البنك

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

قالت وكالة "ريا نوفوستي"الروسية إن أحد سكان منطقة تولا سرق 95 مليون روبل (حوالي 1.3 مليون دولار) من البنك، وسيحال إلى المحكمة بتهمة غسل الأموال.

وتمكن الروسي من العثور على خطأ في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك. بعد ذلك، قام بتحويل ملايين الروبلات إلى بطاقته.

وبعد إكمال حوالي 220 معاملة فقط ما بين 31 مايو إلى 1 يونيو، تمكن المهاجم من الحصول على هذا المبلغ لشراء العقارات.

المتهم حاليا تحت تعهد بعدم المغادرة، وأعاد حوالي 40 مليون روبل للبنك.

وستعقد جلسة الاستماع في هذه القضية الجنائية في 3 يوليو المقبل.

في وقت سابق، أصبح معروفًا عن المناطق الروسية ذات المستوى العالي من الاحتيال في الربع الأول من هذا العام، حيث تصدرت منطقة أوكروغ يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، وهي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا هذا المناطق، فيما احتلت موسكو المركز الثاني، واحتلت منطقة كراسنودار المركز الثالث، وإقليم بيرم في ذيل المراكز العشرة الأولى.

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