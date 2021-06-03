بـ«حفنة» دولارات.. سيدة بريطانيا الأولى تستأجر فستانا لحفل زفافها

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن البزنس انسايدر

بدلاً من شراء ثوب زفاف جديد مكلف استأجرت شريكة رئيس الوزراء البريطاني، كاري سموند، والتي أصبحت فيما بعد السيدة البريطانية الأولى، ثوب زفاف بقيمة 63 دولارًا فقط لزفافها السري من بوريس جونسون، وفقًا لتقارير اعلامية.

ويخطط الزوجان جونسون لإقامة احتفال أكبر في عام 2022، وفقًا لما أكدته 10 داونينغ ستريت. الفستان من إبداعات المصمم اليوناني كريستوس كوستاريلوس.

واستأجرت كاري، رئيسة الاتصالات السابقة لحزب المحافظين في المملكة المتحدة، فستانا طويل الأكمام يحتوي على تنورة متدرجة، موشى بالورود، مع فتحة في المنتصف. وزاوجت الفستان باكليل من الزهور على رأسها.

وتم بيع نفس الثوب بسعر 4067 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لموقع ماي وردروب اتش كيو.

وتقول مؤسسة ماي وردروب، ساشا نيوال أن فستان الزفاف لم يكن أول قطعة تستأجرها كاري من المؤسسة عبر الإنترنت.

وتضيف نيوال «كاري دائما ما تستأجر منتجاتنا، وهي من المتسوقين الذين لديهم ولاء للمؤسسة، ولم تدرك المؤسسة أنها ستتزوج عندما استأجرت الفستان».



وتسترسل «بصفتها زبونًا منتظمًا، لم نثر أي علامة استفهام حول أي شيء غير معتاد بشأن الطلب».

جونسون، 56 عامًا، وكاري، 33 عامًا، كانا شريكين منذ عام 2019. وأكدت كاري خطوبتها من جونسون في نهاية عام 2019 في منشور خاص على إنستغرام.

وكانا أول شخصين غير متزوجين ينتقلان معًا إلى 10 داونينغ ستريت بعد انتخاب جونسون رئيسًا للوزراء.

واستقبل الشريكان ابنهما ويلفريد في أبريل 2020. وأفادت صحيفة ديلي ميل أن جونسون لديه أربعة أطفال من زوجته السابقة، مارينا ويلر، ويقال إنه أنجب طفلين آخرين خارج إطار الزواج.

وأصبح استئجار الملابس - كل شيء من الفساتين والأحذية إلى الحقائب وأربطة الشعر - شائعًا بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

مع العلم أن ملابس مستعملة بقيمة 140 مليون جنيه استرليني تذهب إلى مكب النفايات في المملكة المتحدة كل عام، وفقًا لمؤسسة راب الخيرية، وينظر البريطانيون إلى ذلك بانه ممارسات خالية من الشعور بالذنب نسبيًا لعدم مشاركة الآخرين في استخدام هذه الأزياء.

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