بالفيديو.. سائق متهور يدهس امرأتين ورضيعيهما في حادث مروع

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أصيبت امرأتان ورضيعان من قبل سائق متهور كان يقود سيارة خاصة فدهسهما ثم اصطدم بسيارة متوقفة.

وقع الحادث في مدينة تريك الروسية أمس الثلاثاء.

وكان الضحايا مكونين من امرأتين، وطفلة رضيعة عمرها عام واحد، ورضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر يجلس على عربة أطفال.

وقيم الأطباء الرضيع الصغير بأنها خطيرة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج في المستشفى.

وبحسب الدائرة الصحفية لوزارة الداخلية في جمهورية قباردينو - بلقاريان الروسية، وقع الحادث في مكان مخصص للمشاة، فيما أفاد الجاني، وهو شاب يبلغ من العمر 20 أنه فقد السيطرة على عجلة القيادة عند المنعطفات.

وتُظهر اللقطات المنشورة التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية أن سرعة السيارة كانت عالية إلا أنها كانت كافية للانعطاف بأمان.

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