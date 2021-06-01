بالفيديو.. معتقل يهرب من سيارة الشرطة في وضح النهار ويلوح بإشارة غريبة

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

عشية يوم 31 مايو، ألقى شاهد عيان القبض على محاولة للهروب من سيارة شرطة تم إجراؤها على الطريق السريع الشمالي الشرقي في سارانسك.

استغل المعتقل حقيقة أن السيارة التي كان تقله اصطدمت بازدحام مروري.

فتح الرجل الباب الخلفي بسهولة وخرج وطلب بإشارة غريبة ممن حوله ألا يصدروا ضوضاء، وبعد ذلك اتجه في طريقه عائداً إلى منزله.

لاحظ ضباط إنفاذ القانون على الفور عملية الهروب واندفعوا يطارون الرجل، وسرعان ما تمكنوا من إعادة الهارب إلى مكانه.

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