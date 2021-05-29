خفاش في مقصورة الركاب يجبر طائرة هندية على العودة لنيودلهي

المصدر: نيودلهي- (د ب أ)

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر يحلق داخل الطائرة وهى من طراز بوينج 777.

وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيوارك في وقت مبكر أول أمس الخميس بحسب ما هو مقرر ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "ايه ان أي". ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار .

وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعلان "حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية". ثم جرى تعقيم الطائرة.

وقال مسؤولون لوكالة أنباء "ايه ان أي" إنه جرى العثور على الخفاش نافقا داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال.

وأفاد التقرير بأن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران سوف تجري تحقيقا مفصلا. غير أن إير إنديا قالت في تقريرها المبدئي إن احتمالات وصول "ثدييات غير مرغوب فيها" جاءت من مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات.

وأضاف التقرير أنه عقب حالة الفوضى جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى هبطت في نيوارك بعد بعض التأخير عن الموعد المقرر.

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