السعودية تسمح بعودة الأنشطة الترفيهية للحاصلين على اللقاح

المصدر: الرياض - وكالات

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الخميس أن الحكومة ستسمح باستئناف الأنشطة الترفيهية للحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء.

واشترطت هيئة الترفيه في المملكة «التحصين» لدخول الفعاليات الترفيهية عبر تطبيق «توكلنا»، بالإضافة إلى حصر نسبة الحضور في الفعاليات التي ستقام في الأماكن المفتوحة بـ 40 %.

وأضافت كذلك أن بيع التذاكر سيكون إلكترونياً فقط لجميع الفعاليات.

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