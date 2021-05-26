حفرة ضخمة تبتلع سيارتين في إيطاليا

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

ابتلعت حفرة ضخمة سيارتين في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما، وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إحدى السيارتين من نوع مرسيدس SUV، والثانية سيارة ذكية.

وأوضحت الصحيفة أن الحفرة كانت بعمق ستة أمتار وطول 20 متراً على طريق زينودوسيو فى منطقة توربيغناتارا، ولم يصب أحد في الحادث الذي يعتقد أنه نجم عن تسرب مياه في مرآب أسفل الشارع، بحسب تقارير في وسائل إعلام إيطالية.

وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا إن بعض السكان أبلغوا عن تسرب للمياه في الأيام الأخيرة.

وكانت هناك زيادة حادة في عدد حفر المجاري في روما، بسبب الأنفاق تحت الأرض في المدينة، والمجاري والمحاجر القديمة، وفقاً للمعهد الإيطالي لحماية البيئة والبحوث.

وفي يناير 2020، تم إخلاء مبنى بعد ظهور حفرة. وفي مايو من نفس العام، ظهرت فجوة بعمق 2.5 متر في الساحة الكبرى أمام البانثيون ، وكشفت عن أحجار رصف تعود إلى حوالي 27 سنة قبل الميلاد. وفي العادة تكون الساحة مزدحمة عادة لكن من حسن الحظ أن المشاة كانوا غائبون بسبب إغلاق فيروس كورونا.

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