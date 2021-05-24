بالفيديو.. سائق مخمور يقتل مسناً ويهرب.. والشرطة تعتقله

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم الإثنين، سائقاً مخموراً ارتكب حادثاً مميتاً يوم الخميس الماضي في منطقة فولغوغراد.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الشرطة أن سائق سيارة كيا ريو البالغ من العمر 38 عامًا أطاح برجل يبلغ من العمر 70 عامًا كان يعبر الطريق على طول المعبر، ليرديه قتيلاً.

واختفى السائق الذي سجل فعلته بواسطة المسجل المثبت في سيارته، فيما توفى الضحية متأثرا بجراحه.

ويلاحظ أنه وقت وقوع الحادث كان الرجل الذي يقود السيارة في حالة سُكْر.

وقالت الشرطة الروسية أن الجاني "اعترف بما فعله وأوضح أنه بعد أن أطاح برجل، غادر لأنه كان خائفا من المسؤولية وكان يأمل في أن تكون الضحية قد أصيبت بجروح طفيفة".

حاليًا، أصبح المعتقل متهمًا في قضية جنائية، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى اثني عشر عامًا.

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