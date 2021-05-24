مجهولون يتلفون 56 سيارة في مدينة ألمانية

المصدر: جوبينجن (ألمانيا) - د ب أ

تسبب مثيرو شغب مجهولون في إتلاف 56 سيارة على الأقل في مدينة جوبينجن بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين أن المشاغبين قاموا بركل المرايا الخارجية لبعض السيارات، ولطخوا بطلاء أبيض سيارات أخرى.

وبحسب بيانات الشرطة، انتزع مثيرو الشغب مساحات الواجهة الزجاجية لبعض السيارات وسرقوا لوحات معدنية ليلة السبت/الأحد.

ويقدر المحققون الأضرار بنحو 100 ألف يورو. وتبحث الشرطة الآن عن شهود.

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