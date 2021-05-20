بالفيديو.. العثور على كنز كبير من المجوهرات تمت سرقته خلال كأس العالم

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

عثرت شرطة كازان التابعة للفيدرالية الروسية على مجوهرات مسروقة في المدينة خلال كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إنه تمت سرقة ذهب وألماس بقيمة 160 مليون روبل (ما يعادل 2.17 مليون دولار) على أيدي مجرمين متسلسلين من كولومبيا، الذين دخلوا روسيا تحت ستار الجماهير التي جاءت لتشجيع منتخب كولومبيا ومشاهدة مباريات كأس العالم.

وقامت الشرطة الروسية طوال الفترة الماضية بتعقب المجرمين، حتى تعرفت عليهم وتمكنت من ضبط الحقائب المخبأة مع المسروقات التي تحتوي على الكنز الكبير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news