مصرع 84 شخصاً بسبب إعصار تاوكتاي في الهند

المصدر: الهند - أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار المدمر الذي اجتاح الهند إلى 84 قتيلا الأربعاء فيما تواصل البحرية البحث عن 65 مفقودا في عرض البحر، ما يفاقم مشكلات هذا البلد الذي سجل حصيلة وفيات هي الأعلى بفيروس كورونا.

ذكرت وزارة الدفاع الهندية أن سفن البحرية أنقذت أكثر من 600 شخص كانوا في منصات نفط جنحت بسبب الأمواج العالية مما جعل عمليات نقلهم على متن قوارب النجاة محفوفة بالمخاطر.

وفي المقابل، تم انتشال 22 جثة، مما يرفع الحصيلة المؤقتة للذين قضوا بسبب إعصار تاوكتاي إلى 84 قتيلا. وواصلت الطائرات والمروحيات البحث عن 65 عاملا اختفوا في غرق سفينة دعم لمنصة نفط.

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