مصرع 6 أشخاص داخل "الصرف الصحي" في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت قرية الصفانية التابعة لمركز العدوة في المنيا، حادثاً مأساوياً إثر سقوط أحد العمال فى غرفة صرف صحي، وقام الأهالى بالإسراع لمحاولة إنقاذه، إلا أن الحادث أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وقد تم الدفع ب10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة المصرية أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 13 أخرين.

وأضافت الصحيفة أن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي انتقل لمتابعة تداعيات الحادث، وقال المحافظ إنه تم الدفع ب10 سيارات إسعاف، وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغه المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، ويوجد حالة مستقرة تحت الملاحظة بالمستشفى.

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