مرشح لمنصب حاكم كاليفورنيا يقوم بحملته مع "دب"

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

أثار جون كوكس، أحد المرشحين الجمهوريين لخلافة حاكم كاليفورنيا المهدد بسحب الثقة منه في استفتاء مقبل، ضجة كبيرة إثر ظهوره في لقاء انتخابي بجانب دب بني.

فقد قرر المرشح أن يقود حملته تحت شعار "الجميلة والوحش"، ويقصد بـ"الجميلة" حاكم الولاية الديموقراطي غافن نيوسوم المعروف بابتسامته الهوليوودية ومظهره الأنيق كنجوم السينما، فيما يقدم كوكس نفسه على أنه "الوحش" الذي سيقلب المشهد السياسي في كاليفورنيا.

وقال المرشح خلال لقاء انتخابي في ساكرامنتو عاصمة الولاية الإدارية إن "السياسيين الوسيمين فشلوا في كاليفورنيا. نحن بحاجة إلى تغييرات وحشية كبيرة لإنقاذها. أريد تقليص الضرائب وجعل كاليفورنيا أقل كلفة للعيش وتبديل ساكرامنتو".

ويشكل الدب البني رمزا لكاليفورنيا ويحتل موقعا بارزا على علم الولاية.

وفي خطوته التسويقية هذه، استعان جون كوكس بدب من جنس كودياك، أكبر أنواع الدببة. ويحمل هذا الحيوان اسم "تاغ" ويزن قرابة خمسمئة كيلوغرام، وهو وُلد في الأسر ودُرب على الظهور في الأفلام والمسلسلات.

واكتفى "تاغ" بالانتظار حتى نهاية كلمة جون كوكس الثلاثاء وكان يأكل الحلويات التي يعطيه إياها مدرّبه أو ينظف جسمه بلسانه.

ولقي استخدام الدببة لغايات سياسية وإعلانية انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الحيوانات، كمنظمة "بيتا" التي اعتبرت أن "استغلال الدب تاغ من نوع كودياك محزن ومعيب".

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