مراهق برازيلي يقتل طفلين طعناً داخل مدرسة

المصدر: ساو باولو - رويترز

قالت مسؤولة حكومية محلية في البرازيل إن مراهقاً برازيليا اقتحم مدرسة في مدينة ساوداديس بولاية سانتا كاتارينا الجنوبية وقتل طفلين طعنا اليوم الثلاثاء.

وقالت سيلفيا فيرنانديس دوس سانتوس، وهي مسؤولة في المدينة، إن الهجوم وقع عند نحو العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن مدرساً أصيب أيضاً إصابات خطيرة.

وحاول الفتى المراهق قتل نفسه بعد الهجوم، إلا أنه تم اعتقاله ونقله إلى المستشفى.

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