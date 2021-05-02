الحكومة المصرية توفر مصل التسمم الغذائي مجاناً خلال "شم النسيم"

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت وزارة الصحة المصرية توافر مصل التسمم الغذائى مجاناً خلال احتفالات "شم النسيم".

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي في الوزارة الدكتور علاء عيد، التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التى تقدم الأكلات التى ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

وقال عيد بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" إن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزى الصحى النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أى أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.

وأكد المسؤول المصري على توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم الغذائى للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتاً إلى أنه عند الشعور بأى أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق – صعوبة فى الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق فى التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

يشار إلى أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي صباح اليوم الأحد في 4 محافظات مصرية هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.

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