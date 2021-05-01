عصابة تقتل زعيم "عصابة خطف الطلاب" في نيجيريا

المصدر: كانو - أ ف ب

قُتل زعيم عصابة أشرف على عملية خطف مئات الطلاب في شمال نيجيريا في مواجهات مسلحة مع عصابة أخرى، كما أعلن السبت لفرانس برس مسؤول حكومي ومصدر أمني.

وكان "أوالون دوداوا" علق مؤخرا اتفاق هدنة أبرمه في فبراير مع سلطات ولاية زمفرا (شمال غرب) بعد أن أشرف في ديسمبر على خطف أكثر من 500 تلميذ من مدرسة داخلية في كانكارا لحساب "داعش".

ونجح تلاميذ في الفرار وأفرج عن 344 بعد أسبوع من خطفهم عقب مفاوضات، وأكدت السلطات أنها لم تدفع أي فدية.

وتزداد عمليات الخطف الجماعي في المدارس في شمال نيجيريا ووسطها، وتقف وراءها مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية.

وأعلن المسؤول في حكومة زمفرا طلب عدم كشف اسمه أن "دوداوا" قُتل بعد ظهر أمس الجمعة مع أربعة من معاونيه في مواجهات مسلحة مع عصابة منافسة في غابة دمبوروم.

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