مصر.. "غربان" تهاجم منازل قرية لتوصيل رسالة مجهولة للسكان وتختفي فجأة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

هاجمت أسراب من الغربان بعض سكان قرية أبيس التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة في مصر، وأثارت الذعر بين الكبار والصغار.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية، هاجمت أسراب من الغربان بعض منازل القرية لمدة 3 أيام، حيث كانت تأتي إليهم في كل ليلة لتزعجهم وترهب الصغار بالمنزل.

ويقول أحد سكان القرية: "فوجئت بغراب كبير يقف على منشر الملابس وينقر في الزجاج بطريقة عدوانية، واتبعه عدد من الغربان بعد ذلك يفعلون نفس الشيء، واستمر هذا الحال لمدة 3 أيام".

ويقول آخر: "لم يسبق لي أن أرى كل هذه الكم من الطيور، سواء غربان أو عصافير أو طيور أخرى، وكانت تنقر الزجاج بطريقة غريبة، كأنها تحاول كتابة رسائل مجهولة".

وتابع كلامه، "ظل هذا الحال لمدة 3 أيام، كانوا ثقال على الأطفال والكبار، ولم نسترح من نقر الغربان التي تطفلت على المنازل المجاورة أيضاً، وأزعجت الجميع في مشهد غريب، وكما هاجمتنا فجأة اختفت فجأة، ولا نعلم أين ذهبت ولا من أين أتت".

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