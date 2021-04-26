بالفيديو.. اعتقال قائد شرطة خلال تلقيه رشاوى

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم اعتقال قائد شرطة مدينة أومسك الروسية للاشتباه في تلقيه رشوة من رجل أعمال محلي. وفقًا للإدارة الإقليمية للشرطة، تلقى العقيد يفغيني بيكوف البالغ من العمر 42 عامًا وشريكه ما مجموعه 3.5 مليون روبل.

اعتقل المشتبه به الأسبوع الماضي خلال تسلمه الدفعة التالية البالغة 300 ألف روبل. ووفقًا لمعلومات غير مؤكدة، فقد تم دفع الرشاوى من قبل صاحب صالونات تدليك محلية.

يوم السبت الماضي، تم احتجاز بيكوف وشريكه لمدة شهرين بقرار من المحكمة. وينص القانون الروسي على المعاقبة بالحبس من 8 إلى 15 سنة في السجن كعقاب للمرتشي.

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