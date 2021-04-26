بالفيديو.. حاول حرق محطة وقود فاشتعلت النار فيه

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة في محطة وقود وقوع حادث غريب الليلة الماضية في إقليم تشيليابينسك الروسي.

وكشفت كاميرا المراقبة أن رجلاً حاول إشعال النار في محطة الوقود، ولم يفكر في سلامته، فاشتعلت فيه مع معدات محطة الوقود.

لم يتمكن المهاجم من مغادرة مكان الجريمة - فقد تم اعتقاله من قبل شهود عيان تمكنوا في نفس الوقت من مواجهة الحريق باستخدام طفايات الحريق في محطة الوقود.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، أصيب منفذ الحريق بحروق تبلغ نسبتها 20٪ من سطح جسده وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. الآن يتم بحث نقله إلى مركز الحروق في تشيليابينسك.

وقد بدأ ضباط الشرطة التحقيق في الحادث.

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