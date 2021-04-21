الشرطة الأوروبية تشن حملة على عصابات الجريمة عبر الحدود

المصدر: أمستردام - رويترز

ذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الأربعاء أنه تم القبض على أكثر من 200 فرد الأسبوع الماضي في 17 بلدا أوروبيا في حملة منسقة على حركة البضائع المسروقة والمخدرات والأموال عبر الحدود.

وقالت الوكالة إن الحملة، التي نسقتها هولندا وتستهدف عصابات تستخدم شبكات الطرق السريعة الأوروبية، تركز على جرائم الممتلكات. وتمخضت عن اعتقال 228 فردا وكذلك ضبط 88 مركبة وسلع أخرى وأموال ومخدرات.

وفي إحدى الحالات، أوقفت السلطات الألمانية رجلا اشتبهت السلطات الدنمركية في سرقته أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) من آلات زراعية.

وقالت يوروبول في بيان "أثناء فحص سيارته، اكتشف الضابط الألماني 30 وحدة (جي.بي.إس) من آلات زراعية وحوالي 100 كيلوجرام من حلي الذهب والفضة والعاج ونحو 50 هاتفا ذكيا جديدا متطورا و20 جهاز كمبيوتر محمول".

وشملت الدول التي شاركت في الحملة النمسا وبلجيكا وقبرص والدنمرك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وليتوانيا ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وألبانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news