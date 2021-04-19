فيديو مأسوي لسيارة تدهس طفلة على جانب الطريق

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

وثق مسجل فيديو لسيارة، لقطات لحظة وقوع حادث مروري خطير ومأسوي وقع لطفلة أمس، في منطقة بيترهوف الروسية.

ويُظهر التسجيل، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف دهست السيارة التي اصطدمت بسيارة أخرى ما أدى إلى انحراف السيارة إلى خارج الطريق وانقلبت. بعد ذلك، صدمت السيارة تلميذة كانت تسير برفقة زميلتها قرب سور بعيد عن الطريق العام بمسافة كافية، إلا أن السيارة وصلت إليها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد تم إخراج الضحية من "الفخ" ونقلها إلى المستشفى، والضحية طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في حالة خطيرة.

يقوم ضباط إنفاذ القانون بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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